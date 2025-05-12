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В деревне Куюки Пестречинского района Татарстана построят сети водоснабжения за 1,8 млрд рублей

16:06, 12.05.2025
В деревне Куюки Пестречинского района Татарстана построят сети водоснабжения за 1,8 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

В деревне Куюки Богородского сельского поселения Пестречинского района Татарстана планируется строительство сетей водоснабжения стоимостью 1,836 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (ГКУ «Главинвестстрой РТ») выступает в роли государственного заказчика.

В рамках проекта будут выполнены следующие виды работ:

  • подготовительные работы;
  • земляные работы;
  • устройство наружных сетей водоснабжения.
Анастасия Фартыгина

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