В деревне Куюки Пестречинского района Татарстана построят сети водоснабжения за 1,8 млрд рублей
В деревне Куюки Богородского сельского поселения Пестречинского района Татарстана планируется строительство сетей водоснабжения стоимостью 1,836 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (ГКУ «Главинвестстрой РТ») выступает в роли государственного заказчика.
В рамках проекта будут выполнены следующие виды работ:
- подготовительные работы;
- земляные работы;
- устройство наружных сетей водоснабжения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.