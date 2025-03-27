Татарстан снизил потребление водки при росте продаж пива и вина

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В 2024 году жители Республики Татарстан демонстрировали уменьшение потребления водки на фоне роста других алкогольных категорий. По данным статистики, реализация водки на душу населения снизилась на 2,3%, составив 6,6 литра в год.

При этом наблюдается увеличение доли неводочного сегмента на 9,3% — до 3,4 литра на человека. Пивная продукция продолжает оставаться популярной — ее потребление составляет 60,2 литра в год, показав рост на 3,1%.

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Отметим положительную динамику в потреблении винодельческой продукции: рост на 4,9% при среднегодовом показателе 4 литра на человека.

Ситуация в Татарстане во многом соответствует общероссийским тенденциям, где также фиксируется снижение доли водки в пользу других видов алкогольной продукции.

Также напомним, что, согласно опросу, проведенному Роскачеством, 27% россиян считают, что качество отечественного вина лучше, чем у импортного. Это число выросло с 20% за последние два года, что свидетельствует о растущем доверии к российским производителям.



Матвей Гавриков