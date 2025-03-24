Из России могут запустить прямые рейсы в Малайзию

Фото: Максим Платонов

Малайзия и Россия активно работают над возможностью открытия прямого авиасообщения. Об этом сообщила Датук Джоси Лай Мей Синг, постоянный секретарь Министерства туризма, культуры и окружающей среды штата Сабах.

На данный момент прямых рейсов между двумя странами нет, но Совет по туризму Сабаха взаимодействует с авиакомпаниями для улучшения транспортной доступности.

— Мы изучаем возможности упрощения поездок в Сабах, — подчеркнула она.

Сабах, расположенный на севере острова Борнео, уже имеет прямые рейсы с 22 международными направлениями, включая Китай, Южную Корею и Сингапур.

— 12 авиакомпаний предлагают различные стыковочные рейсы, что облегчает путь для россиян в наш регион, — добавила Джоси Лай Мей Синг.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она также подчеркнула, что внутреннее сообщение в Сабах хорошо развито.

— Сабах легко доступен из крупных городов Малайзии, таких как Куала-Лумпур и Пенанг, — пояснила она.

Постоянный секретарь уверена, что улучшение авиасообщения привлечет больше российских туристов.

— Сабах отлично соответствует запросам российских путешественников, — заключила она.

Напомним, что из Казани на остров Хайнань запустили первый прямой авиарейс. Вылеты будут осуществляться по пятницам, обратные рейсы — по понедельникам. Перевозить пассажиров будет воздушное судно Airbus A330.



Анастасия Фартыгина