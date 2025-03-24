Из России могут запустить прямые рейсы в Малайзию
Малайзия и Россия активно работают над возможностью открытия прямого авиасообщения. Об этом сообщила Датук Джоси Лай Мей Синг, постоянный секретарь Министерства туризма, культуры и окружающей среды штата Сабах.
На данный момент прямых рейсов между двумя странами нет, но Совет по туризму Сабаха взаимодействует с авиакомпаниями для улучшения транспортной доступности.
— Мы изучаем возможности упрощения поездок в Сабах, — подчеркнула она.
Сабах, расположенный на севере острова Борнео, уже имеет прямые рейсы с 22 международными направлениями, включая Китай, Южную Корею и Сингапур.
— 12 авиакомпаний предлагают различные стыковочные рейсы, что облегчает путь для россиян в наш регион, — добавила Джоси Лай Мей Синг.
Она также подчеркнула, что внутреннее сообщение в Сабах хорошо развито.
— Сабах легко доступен из крупных городов Малайзии, таких как Куала-Лумпур и Пенанг, — пояснила она.
Постоянный секретарь уверена, что улучшение авиасообщения привлечет больше российских туристов.
— Сабах отлично соответствует запросам российских путешественников, — заключила она.
Напомним, что из Казани на остров Хайнань запустили первый прямой авиарейс. Вылеты будут осуществляться по пятницам, обратные рейсы — по понедельникам. Перевозить пассажиров будет воздушное судно Airbus A330.
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