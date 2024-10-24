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Жителей и гостей Казани пригласили на выставку «Сделано в Татарстане», ее продлили до 25 октября

10:48, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Жителей и гостей Казани пригласили на выставку «Сделано в Татарстане», ее продлили до 25 октября
Фото: Михаил Захаров

Выставка «Сделано в Татарстане», где представлена техника, произведенная в республике, продлится до 25 октября. Казанцев и гостей города приглашают посетить выставку бесплатно на площади перед Госсоветом Татарстана (площадь Свободы, д. 1).

Экспозиция включает в себя:

  • автомобили КАМАЗ, в том числе гоночные, на которых команда «КАМАЗ-мастер» 19 раз становилась победителем «Ралли Дакар»;
  • медицинские и полицейские вертолеты «Ансат» от Казанского вертолетного завода;
  • модели автомобилей Aurus (Arsenal, Komendant и Senat Long) от компании «Аурус», в том числе автомобиль, на котором ездит президент России Владимир Путин;
  • пассажирские автобусы, в том числе туристический и школьный, а также автомобиль скорой помощи от компании «Соллерс»;
  • полноприводные самоходные опрыскиватели от ООО «Казаньсельмаш»;
  • несколько моделей тракторов от «ТПК МТЗ — Татарстан».
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  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
  • realnoevremya.ru/Михаил Захаров
Рената Валеева

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