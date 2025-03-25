В Татарстане выделят 400 млн рублей на питание в детсадах 10 муниципальных районов

Фото: Олег Тихонов

В 2025 году в Татарстане будет выделено около 400 млн рублей на организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях десяти муниципальных районов, включая Арский, Атнинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Кайбицкий, Лаишевский, Пестречинский и Тюлячинский. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по закупкам.

Комитет Татарстана по закупкам объявил о проведении открытых конкурсов на поставку продуктов. Информация о конкурсах размещена на сайте единой информационной системы. На еженедельном совещании в ведомстве было сообщено, что планируется закупить широкий ассортимент продуктов, необходимых для полноценного питания детей, — всего 180 наименований.

Стоимость питания для детей варьируется в зависимости от возраста: для детей от 2 месяцев до 3 лет она составляет 135,49 рубля в день, а для детей старше 3 лет — 170,64 рубля.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Председатель комитета Марат Зиатдинов подчеркнул важность контроля качества продуктов и организации закупок. Он уточнил, что правильная организация процесса позволяет выбрать надежных поставщиков и гарантировать высокое качество продукции по разумным ценам. Контроль на всех этапах — от выбора поставщика до доставки продуктов в детские сады — обеспечивает безопасное и полноценное питание для детей.

Услуги по организации питания будут предоставляться с момента заключения контрактов до конца 2025 года. Заказчиками выступают 375 детских садов, которые посещают 2,4 млн детей. Прием заявок от исполнителей продлится до 7 апреля, а итоги будут подведены 10 апреля.

Анастасия Фарыгина