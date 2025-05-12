Минниханов обсудил с генсеком ОИС присвоение Казани статуса «Культурная столица исламского мира»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Тахой в казанском Кремле. Об этом сообщила его пресс-служба.

— Наши контакты становятся доброй традицией, — отметил Минниханов, поблагодарив Генерального секретаря ОИС за внимание к региону. Он подчеркнул вклад Татарстана в развитие связей России с организацией и выразил благодарность за возможность участия в саммите ОИС в Гамбии в 2024 году.

Раис РТ рассказал о деятельности группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую он возглавляет по поручению президента России, и пригласил на предстоящую ежегодную встречу группы, которая пройдет в Казани 16 мая на тему: «Опыт России и стран исламского мира в сфере молодежной политики: общие вызовы и совместные действия».

Важным событием станет присвоение Казани статуса «Культурная столица исламского мира 2026 года». Минниханов пригласил господина Таху посетить Казань в следующем году в рамках запланированных мероприятий.

Стороны отметили значительный рост товарооборота Татарстана со странами — членами ОИС, достигший $8 млрд. Республика является пилотным регионом по внедрению принципов исламского (партнерского) банкинга и финансирования в России, а также активно развивает халяльный образ жизни.

— Во всех этих вопросах страны ОИС и лично вы принимаете активное участие, оказываете поддержку, — подчеркнул Раис РТ.

В рамках визита Хусейн Ибрахим Таха высоко оценил экономический, инвестиционный и культурный потенциал Татарстана, посетив Казанский федеральный университет, Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и Болгарскую исламскую академию, а также Казанский кремль.



Стороны подчеркнули важность совместного противостояния вызовам современности, защиты мира, безопасности и общих ценностей.

Рената Валеева