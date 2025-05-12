Пентагон потратил $21 млн на перевозку мигрантов в Гуантанамо

Фото: Максим Платонов

Минобороны США израсходовало по меньшей мере $21 млн на перевозку мигрантов на военно-транспортных самолетах в центр временного содержания в Гуантанамо на Кубе. Сейчас там находится всего 32 человека, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные военных, предоставленные Конгрессу.

С 20 января по 8 апреля американские военные совершили 46 рейсов длительностью 802,5 часа. Средняя стоимость часа полета военных самолетов составила $26,3 тыс, пишет ТАСС.

Член комитета Сената Конгресса США по вооруженным силам Элизабет Уоррен осудила использование американских военных активов и персонала для этой миссии.

Ранее около 900 военных, включая 170 военнослужащих Корпуса морской пехоты США, участвовали в реализации плана президента Дональда Трампа по расширению центра временного содержания мигрантов в Гуантанамо. Там могли бы разместиться до 30 тысяч человек. Однако инициатива застопорилась из-за юридических и логистических трудностей, главной из которых стали большие денежные затраты на перевозку мигрантов.

Центр задержаний на базе Гуантанамо известен своими суровыми условиями содержания. Ранее здесь содержались члены террористической группировки «Аль-Каида»*.

Рената Валеева