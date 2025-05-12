Школьники из Казани завоевали золото на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Фото: Динар Фатыхов

Ученики лицея-интерната №2 Альберт Семенов и гимназии №19 Рашит Фасхутдинов стали золотым медалистами 59-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, проходившей в Бразилии. Вся российская сборная, сформированная из лучших участников Всероссийской олимпиады школьников по химии за 10 и 11 классы, завоевала золотые медали — всего 10 наград.



В команду победителей также вошли Владимир Елистратов, Виктор Демидов, Федор Кузнецов, Игорь Устинов (все — Москва), Андрей Вараксин, Ярослав Косолапов (оба — Магнитогорск), Никита Маслюк (Краснодар) и Павел Ревзин (Санкт-Петербург).

Всего в олимпиаде приняли участие 192 школьника. Помимо россиян, золотые медали получили представители Китая (3 медали), Узбекистана (3 медали), Вьетнама (2 медали) и Венгрии (1 медаль).

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии — одно из самых престижных соревнований для юных химиков. В этом году мероприятие организуется химфаком МГУ совместно с фондом Мельниченко и проходит под эгидой ЮНЕСКО.

Рената Валеева