Минюст признал нежелательной деятельность итальянской НПО
Минюст внесло итальянскую неправительственную организацию Comunita dei Russi Liberi in Italia* («Сообщество свободных россиян Италии») в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной. Информация об этом опубликована на официальном сайте министерства.
Решение было принято на основании ранее принятого Генпрокуратурой решения.
Comunita dei Russi Liberi in Italia* была создана в январе 2021 года гражданами России, проживающими в Италии, и занималась распространением тезисов западной пропаганды в отношении России.
Генпрокуратура также отметила, что в ходе проведения протестных мероприятий организацией осуществлялся сбор средств для вооруженных формирований Украины, на которые приобретались военная амуниция, БПЛА и комплектующие к ним.
В рамках этой деятельности Comunita dei Russi Liberi in Italia* сотрудничала с представителями запрещенной в России организации «Легион «Свобода России»**.
Справка
* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
** движение признано террористическим, деятельность является запрещенной на территории РФ.
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