Минюст признал нежелательной деятельность итальянской НПО

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст внесло итальянскую неправительственную организацию Comunita dei Russi Liberi in Italia* («Сообщество свободных россиян Италии») в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной. Информация об этом опубликована на официальном сайте министерства.

Решение было принято на основании ранее принятого Генпрокуратурой решения.

Comunita dei Russi Liberi in Italia* была создана в январе 2021 года гражданами России, проживающими в Италии, и занималась распространением тезисов западной пропаганды в отношении России.



Генпрокуратура также отметила, что в ходе проведения протестных мероприятий организацией осуществлялся сбор средств для вооруженных формирований Украины, на которые приобретались военная амуниция, БПЛА и комплектующие к ним.

В рамках этой деятельности Comunita dei Russi Liberi in Italia* сотрудничала с представителями запрещенной в России организации «Легион «Свобода России»**.

Рената Валеева