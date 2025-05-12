Заморозки ударили по посевам сахарной свеклы и урожаю косточковых в России

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Из-за недавних заморозков в России пострадали посевы сахарной свеклы. По словам председателя правления союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрея Бодина, из более чем 1 млн гектаров посевов пострадало около 120 тыс. га. Аграриям придется пересеять примерно 12% посевов. Больше всего от заморозков пострадала сахарная свекла в Белгородской, Липецкой и Курской областях, пишут «Известия».

Бодин подчеркнул, что у аграриев есть необходимые семена для пересева. Сейчас на местах проводится обследование ситуации. Он также отметил, что лично не видит рисков для урожая и обеспечения страны сахаром.

Кроме того, власти Ставропольского края сообщили, что южные регионы могут потерять до 50% урожая абрикосов, персиков, черешни и сливы. Яблоки и груши могут пострадать меньше — потери могут составить до 40%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава союза садоводов России в Крыму Татьяна Олейник сообщила, что из-за погодных условий может погибнуть до 40% урожая косточковых. В Краснодарском крае ущерб для косточковых может достичь 15%. В союзе садоводов напомнили, что страна находится в зоне рискованного земледелия, и в похолодании нет ничего удивительного.

Напомним, заморозки на почве до -1 градуса ожидаются местами в Татарстане ночью 12 мая.

Рената Валеева