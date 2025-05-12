Казань оказалась в числе лидеров по железнодорожным перевозкам в майские праздники

РЖД подвели итоги майских праздничных перевозок, отметив значительный рост пассажиропотока. С 25 апреля по 11 мая поездами дальнего следования воспользовались 6,4 млн пассажиров по всей стране, что на 8,7% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

В связи с ограничениями авиасообщения, РЖД предоставили пассажирам более 5,5 тысячи дополнительных мест на самых востребованных направлениях.

— В связи с ограничениями авиасообщения в праздничные дни пассажирам предложено более 5,5 тыс. дополнительных мест на востребованные направления: Москва — Санкт-Петербург, Адлер — Москва, Казань — Москва, Нижний Новгород — Москва и другие, — добавили в РЖД.

Традиционно высоким спросом пользовались поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, а также на курорты Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. Кроме того, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, популярными были поездки в Минск, Брест и Волгоград.

На майских праздниках Казань посетили почти 200 тыс. туристов. Это на 7,7% больше, чем в прошлом году.



Рената Валеева