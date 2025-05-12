В период KazanForum назначены дополнительные электрички до казанского аэропорта

Фото: Максим Платонов

В связи с проведением Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» с 14 по 16 мая назначаются дополнительные пригородные поезда по маршруту Казань — Аэропорт — Казань. Об этом сообщает пресс-служба организаторов форума.

Назначение дополнительных поездов призвано обеспечить удобство и оперативность транспортного сообщения для участников и гостей форума.

Расписание дополнительных пригородных поездов:

Отправление со станции Казань: 08.40, 09.52, 11.02, 13.10, 14.45, 17.35, 20.35.

Отправление со станции Аэропорт: 09.16, 10.22, 12.33, 14.13, 15.15, 19.48, 21.15.

Дополнительные поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Регистрация на мероприятие все еще открыта, и уже зарегистрировались гости из 103 стран, что значительно больше по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что на форуме соберется более 10 тыс. участников, которые прошли проверку безопасности.

Рената Валеева