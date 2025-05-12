Минниханов обсудил вопросы безопасности с начальником пограничного управления ФСБ
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с начальником пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Юрием Урвановым. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
В ходе беседы были обсуждены вопросы взаимодействия правительства Татарстана и пограничного ведомства, включая обеспечение безопасности в период проведения Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям обеспечивает пограничную безопасность на сухопутном российско-казахстанском участке государственной границы, а также осуществляет деятельность в воздушных пунктах пропуска (аэропортах), в том числе в Казани и Нижнекамске.
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