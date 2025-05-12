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Минниханов обсудил вопросы безопасности с начальником пограничного управления ФСБ

15:18, 12.05.2025
Минниханов обсудил вопросы безопасности с начальником пограничного управления ФСБ
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с начальником пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Юрием Урвановым. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

В ходе беседы были обсуждены вопросы взаимодействия правительства Татарстана и пограничного ведомства, включая обеспечение безопасности в период проведения Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

взято с сайта tatarstan.ru

Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям обеспечивает пограничную безопасность на сухопутном российско-казахстанском участке государственной границы, а также осуществляет деятельность в воздушных пунктах пропуска (аэропортах), в том числе в Казани и Нижнекамске.

Рената Валеева

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