Ушла из жизни Нина Гребешкова, вдова Леонида Гайдая и актриса советских комедий
Ушла из жизни Нина Гребешкова, вдова советского режиссера Леонида Гайдая и актриса, сыгравшая яркие роли в таких культовых комедиях, как «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница».
Гребешкова запомнилась зрителям по своим ролям жены Семена Горбункова Надежды в «Бриллиантовой руке», врача психиатрической больницы в «Кавказской пленнице», Мусика и царицы Тамары в фильме «12 стульев» и многим другим.
Летом прошлого года актриса была госпитализирована после падения дома.
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