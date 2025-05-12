Ушла из жизни Нина Гребешкова, вдова Леонида Гайдая и актриса советских комедий

Фото: Динар Фатыхов

Ушла из жизни Нина Гребешкова, вдова советского режиссера Леонида Гайдая и актриса, сыгравшая яркие роли в таких культовых комедиях, как «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница».

Гребешкова запомнилась зрителям по своим ролям жены Семена Горбункова Надежды в «Бриллиантовой руке», врача психиатрической больницы в «Кавказской пленнице», Мусика и царицы Тамары в фильме «12 стульев» и многим другим.

скриншот из фильма «Бриллиантовая рука»

Летом прошлого года актриса была госпитализирована после падения дома.

Рената Валеева