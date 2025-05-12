Исторический дом, где жил Лев Толстой, отреставрируют в Казани

Комитет по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на комплексную реставрацию исторического дома, расположенного по адресу: улица Большая Красная, 68. В этом здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения, с 1845 по 1846 год проживал юный Лев Толстой.

Трехэтажный дом, построенный в 1830 году для П.И. Киселевского и впоследствии перестроенный П.Г. Осокиным, на протяжении своей истории служил различным научным учреждениям. В начале XXI века здание подверглось перепланировкам, что привело к утрате некоторых исторических элементов. В настоящее время здесь располагается Институт развития образования Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Реставрационные работы, которые проведут специалисты, будут включать в себя целый комплекс мероприятий: от укрепления фундамента и ремонта крыши до воссоздания исторических деревянных окон с оригинальной расстекловкой, выполненной на основе архивных фотографий.

Особое внимание будет уделено восстановлению фасада здания. Реставраторы планируют заполнить трещины в кирпичной кладке и вернуть дому его исторический облик.



Рената Валеева