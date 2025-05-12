В Лениногорске будут судить владелицу детского центра, где ребенок получил тяжелую травму

Фото: Динар Фатыхов

Лениногорская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Бугульмы. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, обвиняемая, занимаясь коммерческой деятельностью в детском развлекательном центре на проспекте Шашина в Лениногорске, нарушала требования безопасной эксплуатации детского игрового оборудования — сухого бассейна. Она допустила пребывание детей в бассейне, несмотря на отсутствие необходимых защитных ограждений и несоответствие установленных ударопоглощающих покрытий требованиям безопасности по внешнему периметру конструкции.

4 мая 2024 года в результате указанных нарушений малолетний ребенок, не достигший трехлетнего возраста, упал с края сухого бассейна на пол и получил перелом затылочной кости и ушиб головного мозга, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Сообщается, что обвиняемая свою вину не признала.

Рената Валеева