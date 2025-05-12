Медиков скорой помощи в Азнакаево обеспечили формой только после вмешательства прокуратуры
Азнакаевская городская прокуратура выявила нарушения в обеспечении средствами индивидуальной защиты работников отделения скорой медицинской помощи ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ». Установлено, что с 2020 года врачи, фельдшеры и водители не были обеспечены необходимыми СИЗ, включая летнюю и зимнюю медицинскую форму.
По результатам проверки прокуратура внесла представление главному врачу учреждения с требованием устранить нарушения, сообщили в пресс-службе.
После вмешательства надзорного ведомства ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» приобрела медицинские костюмы на общую сумму более 350 тыс. рублей.
Ранее в Госдуме предложили лишать водительских прав за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи.
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