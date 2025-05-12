Суд в Кишиневе продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Суд в Кишиневе принял решение о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул на 30 дней — до 13 июня. Об этом сообщает RT.

Накануне, 12 мая, у здания суда в Кишиневе прошла акция протеста с требованием освободить Гуцул.

Напомним, 28 марта суд арестовал Гуцул, обвинив ее в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. 9 апреля суд постановил перевести главу Гагаузии под домашний арест.

Рената Валеева