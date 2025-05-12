Депутаты предложили вознаграждение за информацию о нарушениях мигрантов

Фото: Михаил Захаров

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение в МВД России с предложением внедрить механизм выплаты денежного вознаграждения гражданам за предоставление достоверной информации о нарушениях миграционного законодательства со стороны иностранных граждан.

Предлагается ввести «платеж за бдительность»: гражданин, предоставивший достоверные сведения о конкретном иностранном гражданине, находящемся в стране с нарушением миграционного законодательства, получает денежное вознаграждение за каждого выявленного и подтвержденного нелегального мигранта.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, парламентарии предлагают увеличить размер штрафа для иностранных граждан, в отношении которых принято решение об административном выдворении, с текущих 2–7 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Вся совокупность имущества нелегального мигранта, включая денежные средства, должна подлежать конфискации в пользу государства.

Половина дохода, полученного государством от штрафа в 100 тысяч рублей и конфискации имущества, будет передаваться гражданину, чье обращение в МВД стало основанием для задержания и депортации нелегального мигранта.

В Татарстане, как и в других регионах России с высокой миграционной нагрузкой, начнет работу адаптационный центр для мигрантов.

Рената Валеева