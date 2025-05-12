Новый сезон в парках Казани откроется 17 мая: какие события ждут горожан этим летом

В программе — юбилейный «Итиль», театральная и поэтическая лаборатории, открытая студия подкаста, ботанические прогулки и тематические вечеринки

Фото: Динар Фатыхов

Парк «Елмай»: лаборатория с Yummy Music, клуб «О чем говорят родители?»

Один из главных вызовов летнего сезона в этом году — активация новых парков и формирование сообщества вокруг них, рассказала на «деловом понедельнике» в мэрии города руководитель Дирекции парков и скверов столицы Татарстана Айгуль Латыпова. Точкой притяжения для детей и их родителей станет детский парк «Елмай» — в нем в рамках концепции «Как парк стал другом» запланировано 150 мероприятий.

В частности, в парке пройдет детская лаборатория с татарским инди-лейблом Yummy Music: юные музыканты представят свои композиции на сцене. Участники архитектурной лаборатории «Это семейная стройка» вместе с резидентами парка «Архидети» разработают арт-объекты из дерева. В День защиты детей в парке пройдет фестиваль творчества молодежных клубов — его организует объединение «Подросток».

Взрослые смогут присоединиться к клубу «О чем говорят родители?». Тематические встречи с экспертами в разных сферах — педагогами, врачами, предпринимателями, инфлюенсерами — будут проходить ежемесячно.



Реальное время / realnoevremya.ru

Бульвар на Серова: вечера с участием библиотеки для слепых, мастер-классы по жестовому языку

— Мы продолжаем развивать инклюзивное направление в парках и в этом сезоне особое внимание уделим инклюзивному бульвару по ул. Серова, вся программа в котором будет доступна для людей с различными формами инвалидности, — подчеркнула Айгуль Латыпова. — На бульваре можно будет посетить мероприятия разного формата: спортивные тренировки, организованные совместно с комплексом «Дан», библиовечера с участием библиотеки для слепых, театральные представления и музыкальные вечера инклюзивных студий, мастер-классы по русскому жестовому языку, образовательные встречи с экспертами в области развития инклюзивной среды.

По ее словам, на русский жестовый язык переведут большую часть лекций и мастер-классов, которые пройдут и в других парках города. Незрячих казанцев приглашают посетить специальные экскурсии по паркам — они будут идти все лето.



Реальное время / realnoevremya.ru

Набережная озера Кабан: «фатирники», поэтическая лаборатория, открытая студия подкаста

Летняя программа на набережной озера Кабан в этом году охватит благоустроенную территорию у нового здания театра Камала. Там пройдет концерт камерного оркестра под руководством Ильяса Камала. В программе — творения татарских классиков и современных композиторов республики.



Также в программу мероприятий входят показы татарстанских документальных фильмов, камерные концерты локальных артистов — «фатирники», открытая студия подкаста «Кабан сөйли» («Кабан рассказывает») и поэтическая лаборатория в коллаборации с молодежным журналом «Идел» — произведения участников войдут в печатный сборник.

На набережной по-прежнему будут проходить и уже полюбившиеся казанцам события: открытые танцевальные мастер-классы на татарском языке «Хәрәкәттә — бәрәкәт», тренировки по йоге, кроссфиту и пробежки.

Реальное время / realnoevremya.ru

Память о Великой Отечественной войне: экскурсии по парку Победы и окрестностям «Калейдоскопа», читка «Моабитской тетради»

— Одновременно с активацией новых пространств мы занимаемся культурным программированием парков с историей, — добавила Айгуль Латыпова.

Она сообщила, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Казани состоятся тематические экскурсии по парку Победы и окрестностям парка «Калейдоскоп». Последний расположен на улице, носящей имя Магубы Сыртлановой — летчицы, «ночной ведьмы», единственной женщины из Татарстана, удостоенной звания Героя Советского Союза. Подробнее о ней читайте в материале «Реального времени».

22 июня в парке «Черное озеро» пройдет театрализованная читка стихотворений татарского поэта Мусы Джалиля. Произведения из цикла «Моабитская тетрадь» прочтут актеры и известные деятели города. На протяжении летнего сезона там также пройдет ряд творческих мероприятий.

Реальное время / realnoevremya.ru

Набережная Казанки и территория Большого Голубого озера: связующая тема — экология

По словам докладчика, связующей темой программы летнего сезона на набережной реки Казанки и территории Большого Голубого озера станет экология. Для казанцев проведут экскурсии, экологические мастер-классы и традиционный экосплав на катамаранах. Лаборатория «Горожанин-ученый» в этом году будет адаптирована для детей и познакомит юных казанцев с устойчивым развитием.

Мобильный пункт приема вторсырья на набережной Казанки будет действовать летом раз в два месяца. С наступлением осени сдать отходы на переработку можно будет каждое последнее воскресенье месяца. «Продолжит работу павильон экостанции, объединяющий в себе пространство для экопросветительских событий, мастерскую переработки и пункт раздельного сбора отходов», — добавила Айгуль Латыпова.

Реальное время / realnoevremya.ru

Школа садовника, ботанические прогулки, общественные огороды



В третий раз в Казани запустят школу городского садовника. Она пройдет в парке у ЖК «Светлая долина», сквере им. Аксенова, парке у Чайковых озер, парке Победы и бульваре «Ак чәчәкләр» («Белые цветы»). Общественные огороды появятся в парке у ЖК «Салават купере», парке у Чайковых озер и в Горкинско-Ометьевском лесу, где казанцы выращивают урожай уже восемь лет.

Кроме того, познакомиться с природой Казани горожане смогут на ботанических прогулках. Они пройдут на Черном озере и в Ленинском саду, набережной озера Кабан и бульваре по ул. Серова.

Этим летом также продолжится волонтерская программа «Парковые герои», впервые стартовавшая в прошлом году. Желающих приглашают помочь привести в порядок набережную озера Кабан, парки у ЖК «Весна» и Малого Чайкового озера и озеро Лебяжье. Волонтеры будут ухаживать за зелеными насаждениями, выполнять работы по покраске и уборке.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Стартует сезон 17 мая: он откроется в Горкинско-Ометьевском лесу праздником «Демо лета», который продлится с 8.00 до 22.00. Казанцев праздника ждут лекторий, мастер-классы для детей и фотозоны. Кроме того, на празднике пройдут мастерские с представителями парковых сообществ. На сцене выступят местные музыкальные коллективы и диджеи. Хейдлайнером станет исполнитель BLIZKEY.

Какие творческие события пройдут в парках и скверах?

Пятый юбилейный фестиваль «Итиль» состоится в парке им. Горького 9 августа. В программе — выступления музыкантов, обращающихся к этническим мотивам, фолк-лекторий, арт-инсталляции, фудкорт.



Вечер современной хореографии «Свободная форма» пройдет в июне в парке «Черное озеро». На мероприятии выступят казанские танцовщики, представляющие экспериментальные направления танцевального искусства.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Театральная лаборатория состоится в июне в парке «Крылья Советов». Ее впервые проведут для взрослых участников вместе с мультижанровым артистом, клоуном и режиссером Русланом Риманасом. По окончании лаборатории участники сыграют на сцене парка.

«Стендап в парках» пройдет под кураторством Stand Up Club Kazan. Принять участие в этом году смогут медийные казанцы из разных сфер. Они выступят в июле в парке «Черное озеро».

Лабораторию современного искусства проведут вместе с арт-резиденцией «Реактор». Художники подготовят арт-объекты в рамках концепции программы и презентуют их в парке «Черное озеро». В роли кураторов выступят казанские художницы Катерина Конюхова и Настя Мороз.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тематические вечеринки в парках. Первая — утренняя кофейная вечеринка — пройдет в Лядском саду в июне.

Кинопоказы под открытым небом планируются в парках «Крылья Советов», у ЖК «Салават купере», набережной озера Кабан и в Саду рыбака.

Открытые турниры по шахматам пройдут в парках «Черное озеро» и «Крылья Советов», Саду рыбака, Лядском саду и бульваре по ул. Серова.

«Танцплощадка» для любителей танцев всех возрастов откроется в парках «Крылья Советов» и им. Урицкого.

Галия Гарифуллина