В Башкирии достроили самый крупный мост на трассе Дюртюли — Ачит

Фото: Динар Фатыхов

В Башкортостане завершилось строительство самого крупного моста на трассе Дюртюли — Ачит. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Мост через реку Белую имеет протяженность 813 метров и стоит на 11 опорах, самые высокие из которых достигают 29 метров. Он успешно прошел приемочные испытания на соответствие требованиям по безопасности и фактической несущей способности конструкций. Это был финальный этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией.

Напомним, строительство участка трассы М-12 «Восток» — дороги Дюртюли — Ачит — будет завершено в середине лета текущего года. По словам Хуснуллина, трасса М-12 «Восток» будет продлена до Екатеринбурга в текущем году, а до Тюмени — в 2026 году.



Рената Валеева