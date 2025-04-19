Начальник Генштаба ВС России: 99,5% территории Курской области освобождены

Фото: Динар Фатыхов

Российские войска освободили большую часть территорий Курской области. Об этом рассказал начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов в докладе президенту страны Владимиру Путину.

— В районах Курской области, на территории которых было совершено вторжение Вооруженных сил Украины. Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена. Это 1 260 километров квадратных, 99,5%, — цитирует Герасимова ТАСС.



Сейчас российские войска заканчивают зачистку территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области, добавил он. Кроме того, по словам Попова, украинские военные пытались прорваться на территорию России в районах Демидовки и Поповки Белгородской области.

— Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены, в настоящее время в районе Демидовки противника нет, вся территория там зачищена. Отдельные просочившиеся мелкие группы общей численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки. Они блокированы, ведется их уничтожение, проведена изоляция этих районов, — доложил начальник Генштаба.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сегодня российские войска освободили населенный пункт Олешня Курской области. Это удалось подразделениям группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Он поручил остановить все боевые действия с 18.00 19 апреля до полуночи 21 апреля.



— Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций, — сказал российский лидер.



Галия Гарифуллина