Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.
— В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня российские войска также освободили населенный пункт Олешня Курской области. Это удалось подразделениям группировки войск «Север».
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