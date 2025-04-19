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Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

13:31, 19.04.2025
Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

— В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, — говорится в сообщении.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Напомним, сегодня российские войска также освободили населенный пункт Олешня Курской области. Это удалось подразделениям группировки войск «Север».

Галия Гарифулина

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