Google купит компанию Wiz за $32 млрд
Американская корпорация Google объявила о намерении приобрести специализирующуюся на безопасности облачных технологий компанию Wiz за $32 миллиарда.
Согласно заявлению компании, после завершения сделки продукты Wiz сохранят свою функциональность и останутся доступными во всех ведущих облачных средах, включая Amazon Web Services, Microsoft Azure и Oracle Cloud platforms.
Платформа Wiz предоставляет решения для обеспечения безопасности всех ресурсов, которые организации создают и запускают в облаке.
Напомним, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 млн рублей за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту по требованию Роскомнадзора.
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