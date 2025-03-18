Google купит компанию Wiz за $32 млрд

Фото: Александра Шарафиева

Американская корпорация Google объявила о намерении приобрести специализирующуюся на безопасности облачных технологий компанию Wiz за $32 миллиарда.

Согласно заявлению компании, после завершения сделки продукты Wiz сохранят свою функциональность и останутся доступными во всех ведущих облачных средах, включая Amazon Web Services, Microsoft Azure и Oracle Cloud platforms.

Платформа Wiz предоставляет решения для обеспечения безопасности всех ресурсов, которые организации создают и запускают в облаке.

Напомним, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 млн рублей за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту по требованию Роскомнадзора.



Матвей Гавриков