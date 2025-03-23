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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с многодетными семьями в Татарстане

19:42, 23.03.2025
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с многодетными семьями в Татарстане
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы села Кульшарипово в Татарстане.

Многодетная мать сообщила о неблагоустроенных земельных участках, предоставленных под строительство домов. В населённом пункте до сих пор отсутствуют подъездная дорога и уличное освещение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Региональное следственное управление начало процессуальную проверку. Ход расследования и исполнение поручения поставлены на контроль в центральном аппарате Следкома России.

Напомним, что недавно Александр Бастрыкин также затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти 28-летней беременной женщины в городе Арске.

Матвей Гавриков

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