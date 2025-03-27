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В Казани приостановили работу суши-бара Yokoso из-за нарушений санитарных норм

09:30, 27.03.2025
В Казани приостановили работу суши-бара Yokoso из-за нарушений санитарных норм
Фото: Максим Платонов

В Казани суд приостановил деятельность суши-бара Yokoso после того, как два клиента обратились за медицинской помощью после употребления блюд из этого заведения. Роспотребнадзор провел расследование и выявил серьезные нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди проблем, обнаруженных в ходе проверки:

  • несоответствие технологических процессов;
  • плохое состояние производственных помещений и оборудования;
  • отсутствие грызунонепроницаемости;
  • в заведении продавались продукты без маркировки и с нарушением товарного соседства.
Мария Зверева / realnoevremya.ru

Из реализации были сняты три партии пищи общим весом 3,6 кг. В пробах готовых блюд, таких как роллы с креветкой и курицей, нашли бактерии кишечной палочки и золотистого стафилококка.

На компанию «Вкусная компания», управляющую баром, составлены протоколы об административных правонарушениях. Суд вынес решение о запрете работы заведения на 25 суток. У пострадавших клиентов диагностирована дискинезия желчевыводящих путей.

Анастасия Фартыгина

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