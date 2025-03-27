В Казани приостановили работу суши-бара Yokoso из-за нарушений санитарных норм

Фото: Максим Платонов

В Казани суд приостановил деятельность суши-бара Yokoso после того, как два клиента обратились за медицинской помощью после употребления блюд из этого заведения. Роспотребнадзор провел расследование и выявил серьезные нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди проблем, обнаруженных в ходе проверки:

несоответствие технологических процессов;

плохое состояние производственных помещений и оборудования;

отсутствие грызунонепроницаемости;

в заведении продавались продукты без маркировки и с нарушением товарного соседства.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Из реализации были сняты три партии пищи общим весом 3,6 кг. В пробах готовых блюд, таких как роллы с креветкой и курицей, нашли бактерии кишечной палочки и золотистого стафилококка.

На компанию «Вкусная компания», управляющую баром, составлены протоколы об административных правонарушениях. Суд вынес решение о запрете работы заведения на 25 суток. У пострадавших клиентов диагностирована дискинезия желчевыводящих путей.

Анастасия Фартыгина