С буллингом в школе сталкивались 37% казанцев

Фото: Максим Платонов

С травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе, сталкивались 37% жителей Казани. Об этом сообщает SuperJob.

Уточняется, что женщины рассказывали о травле в школьные годы чаще мужчин: 41% против 33%. При этом горожане от 45 лет стакивались с буллингом реже казанцев моложе 35 лет: 25% и 49% соответственно.

Согласно результатам опроса, законопроект о закреплении понятия травли поддерживают 78% респондентов. В январе стало известно, что его планируется внести в Госдуму.

Те, кто инициативу депутатов не поддержал, считают, что вопрос буллинга можно решить без привлечения законодательных органов. «С этим должны разбираться на уровне школы»; «В свое время я поговорил с одноклассниками ребенка, травля прекратилась», — отвечали такие опрошенные.

Закономерно, что жертвы школьного буллинга и родители, чьих детей травят одноклассники, одобряют законопроект чаще тех, кто не сталкивался с такими инцидентами.



Депутаты Госдумы готовят к внесению законопроект, который закрепит понятие травли и обяжет школы сообщать о случаях буллинга в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию. По словам автора проекта, под «травлей» будут понимать систематические действия (три и более раза), которые привели к физической или психологической травме, умалению достоинства посредством агрессии или иных действий.

Елизавета Пуншева