Российских релокантов оштрафуют за антироссийские высказывания за границей
Правительство России поддержало законопроект Госсовета Татарстана о привлечении к административной ответственности россиян, живущих за рубежом, за антироссийские высказывания. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Законопроект предусматривает штрафы за дискредитацию армии страны, оскорбление президента и другие правонарушения, связанные с экстремизмом и злоупотреблением свободой слова.
Предложенные поправки в КоАП позволят привлекать к ответственности за правонарушения, совершенные за пределами России, по шести административным статьям. Правительство России считает, что законопроект повысит уровень защищенности интересов общества и государства.
Юристы отмечают, что суды уже привлекают к ответственности граждан за посты в соцсетях, даже если они проживают за границей много лет.
Напомним, что на татарстанских производствах начали отказываться от услуг релокантов и привлекают им на замену сотрудников из других регионов. Подробнее — в материале «Реального времени».
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