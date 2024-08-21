Российских релокантов оштрафуют за антироссийские высказывания за границей

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России поддержало законопроект Госсовета Татарстана о привлечении к административной ответственности россиян, живущих за рубежом, за антироссийские высказывания. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Законопроект предусматривает штрафы за дискредитацию армии страны, оскорбление президента и другие правонарушения, связанные с экстремизмом и злоупотреблением свободой слова.

Предложенные поправки в КоАП позволят привлекать к ответственности за правонарушения, совершенные за пределами России, по шести административным статьям. Правительство России считает, что законопроект повысит уровень защищенности интересов общества и государства.

Юристы отмечают, что суды уже привлекают к ответственности граждан за посты в соцсетях, даже если они проживают за границей много лет.

Напомним, что на татарстанских производствах начали отказываться от услуг релокантов и привлекают им на замену сотрудников из других регионов. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина