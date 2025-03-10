В России разрешат отцам уходить на больничный во время декрета супруги

Фото: Мария Зверева

Депутаты ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который позволит отцам получать оплачиваемый больничный, если они ухаживают за больным ребенком, пока их супруги находятся в декретном отпуске. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Согласно предложенному документу, отцы смогут получать больничный, если им необходимо ухаживать за ребенком до трех лет в период болезни матери или другого опекуна, находящегося в отпуске по уходу за ребенком.

Нилов уточнил, что законопроект направлен на решение проблемы, когда уход за ребенком в таких ситуациях ложится на плечи отца, но при этом он не имеет права на оплачиваемый больничный.

Реальное время / realnoevremya.ru

В настоящее время законодательство не позволяет одновременно получать пособие по временной нетрудоспособности и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, если один из родителей находится в отпуске. Это создает трудности для семей, где оба родителя могут заболеть одновременно и уход за ребенком становится сложной задачей.



Анастасия Фартыгина