Госавтоинспекция продолжает борьбу с «особо хитрыми» водителями в Казани

Фото: Максим Платонов

Сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами ГБУ БДД в Казани продолжают проводить рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения, ориентируясь на так называемых особо хитрых водителей-зайцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Мероприятия стали системными и проводятся ежедневно с целью выявления водителей, пытающихся избежать административной ответственности за опасные нарушения.

По данным на 8 февраля, в ходе рейда было зафиксировано 58 правонарушений, из которых 28 было зарегистрировано только на выезде с Вознесенского тракта.

В ведомстве уточнили, что бесконтрольные водители, ощущая безнаказанность, продолжают игнорировать правила, что может привести к серьезным последствиям, включая ДТП с тяжелыми травмами и жертвами.

Анастасия Фартыгина