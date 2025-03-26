В Казань запустят дополнительные поезда на майские праздники

Фото: Максим Платонов

На майские праздники Горьковская железная дорога (ГЖД) назначила 46 дополнительных рейсов поездов дальнего следования. Они будут курсировать с 29 апреля по 12 мая 2025 года, чтобы удовлетворить растущий спрос на популярных направлениях. Об этом сообщили на сайте РЖД.

Максим Кокунин / realnoevremya.ru

— Мы постоянно изучаем пассажиропоток на различных направлениях. В мае этого года россияне будут отдыхать дважды по четыре праздничных выходных дня. Безусловно, ожидаем повышение спроса на самые востребованные маршруты — в Москву и Санкт-Петербург, — подчеркнул начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

В частности, 12 дополнительных поездов свяжут Москву и Казань. Также будут запущены 14 рейсов между Кировом и Нижним Новгородом, а 12 поездов отправятся в Санкт-Петербург.

Напомним, что Казань стала самым популярным городом для бронирования отелей и других объектов размещения на майские праздники 2025 года, обогнав Москву и Санкт-Петербург.



Анастасия Фартыгина