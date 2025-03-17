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Путин пригласил президента Таджикистана на празднование 80-летия Победы

15:44, 17.03.2025
Путин пригласил президента Таджикистана на празднование 80-летия Победы
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент России Владимир Путин пригласил таджикского лидера Эмомали Рахмона участвовать в торжествах по случаю 80-летия Победы 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Рахмон находится в России с официальным визитом и уже провел неформальную встречу с Путиным, на которой также присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Мы ждем вас в Москве 9 мая. Мы с вами договаривались об этом, вы наше приглашение приняли. Ждем вас на участие в торжественных мероприятиях, — сообщил Путин в ходе российско-таджикских переговоров.

Напомним, что на парад Победы 9 мая в Москву приедут высокопоставленные гости из разных стран. Среди них:

  • премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
  • президент Сербии Александр Вучич;
  • президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;
  • президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
  • президент Палестины Махмуд Аббас;
  • председатель КНР Си Цзиньпин;
  • премьер-министр Индии Нарендра Моди;
  • президент Белоруссии Александр Лукашенко;
  • премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Анастасия Фартыгина

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