Путин пригласил президента Таджикистана на празднование 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин пригласил таджикского лидера Эмомали Рахмона участвовать в торжествах по случаю 80-летия Победы 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Рахмон находится в России с официальным визитом и уже провел неформальную встречу с Путиным, на которой также присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Мы ждем вас в Москве 9 мая. Мы с вами договаривались об этом, вы наше приглашение приняли. Ждем вас на участие в торжественных мероприятиях, — сообщил Путин в ходе российско-таджикских переговоров.

Напомним, что на парад Победы 9 мая в Москву приедут высокопоставленные гости из разных стран. Среди них:

премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

президент Сербии Александр Вучич;

президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

президент Палестины Махмуд Аббас;

председатель КНР Си Цзиньпин;

премьер-министр Индии Нарендра Моди;

президент Белоруссии Александр Лукашенко;

премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Анастасия Фартыгина