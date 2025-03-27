Интерпол выдал ордер на арест президента Республики Сербской

По сообщению сербской газеты «Политика», Интерпол выдал ордеры на арест президента энтитета Боснии и Герцеговины (БиГ) Республики Сербской Милорада Додика и спикера парламента Ненада Стевандича. Они разыскиваются для ареста и привлечения к ответственности «за посягательство на конституционный строй» по Уголовному кодексу БиГ.

Ордеры были направлены во все страны, входящие в систему Интерпола, но пока не прошли контроль Генерального секретариата организации.

12 марта прокуратура БиГ постановила Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, Стевандича и премьер-министра Радована Вишковича. Официальные лица Республики Сербской обвиняются в «нападении на конституционный порядок».

В феврале суд БиГ приговорил Додика к году тюремного заключения и запрету на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества. Прокуратура запросила содействие силовиков в его задержании.

Додик заявил, что не собирается покидать Республику Сербскую и намерен обратиться к России с просьбой поднять в Совбезе ООН вопрос о прекращении операции EUFOR в БиГ.

Рената Валеева