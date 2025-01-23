Новости общества

16:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы услуг по банкротству с гарантиями

14:32, 23.01.2025
Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы услуг по банкротству с гарантиями
Фото: Анастасия Фартыгина

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, регулирующий рекламу услуг, связанных с банкротством граждан. Об этом сообщили в ТАСС.

  • Основное внимание в документе уделяется запрету на размещение рекламы, обещающей освобождение от исполнения денежных обязательств.

Законопроект, инициированный группой депутатов и сенаторов под руководством Анатолия Аксакова, включает требования к рекламодателям. В частности, они обязаны указывать последствия процедуры банкротства и информировать потребителей о возможности бесплатного проведения процедуры в соответствии с действующим законодательством.

Если закон будет принят, он вступит в силу 1 марта 2025 года. Это нововведение направлено на защиту граждан от возможных злоупотреблений со стороны компаний, предлагающих услуги по банкротству.

Напомним, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит рекламу услуг тарологов. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР), уточнив, что документ находится на финальной стадии доработки.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также