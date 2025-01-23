Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы услуг по банкротству с гарантиями

Фото: Анастасия Фартыгина

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, регулирующий рекламу услуг, связанных с банкротством граждан. Об этом сообщили в ТАСС.

Основное внимание в документе уделяется запрету на размещение рекламы, обещающей освобождение от исполнения денежных обязательств.

Законопроект, инициированный группой депутатов и сенаторов под руководством Анатолия Аксакова, включает требования к рекламодателям. В частности, они обязаны указывать последствия процедуры банкротства и информировать потребителей о возможности бесплатного проведения процедуры в соответствии с действующим законодательством.

Если закон будет принят, он вступит в силу 1 марта 2025 года. Это нововведение направлено на защиту граждан от возможных злоупотреблений со стороны компаний, предлагающих услуги по банкротству.

Напомним, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит рекламу услуг тарологов. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР), уточнив, что документ находится на финальной стадии доработки.

Анастасия Фартыгина