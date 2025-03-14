Российский баскетболист Егор Демин вошел в топ-10 драфта НБА 2025 года

Фото: Максим Платонов

Российский защитник Университета Бригама Янга Егор Демин занял девятое место в предварительном списке выбора игроков на драфте НБА 2025 года, составленном ESPN.

По мнению экспертов издания, Демина, которому сейчас 19 лет, в первом раунде выберет клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс». Если прогноз сбудется, это станет рекордом для российских игроков, так как на данный момент высший выбор принадлежит Ярославу Королеву, которого «Лос-Анджелес Клипперс» выбрали под 12-м номером в 2005 году.

Согласно прогнозу ESPN, под первым номером клуб «Вашингтон Уизардс» выберет Купера Флэгга из Университета Дьюк. В текущем сезоне Демин провел 28 матчей, в среднем набирая 10,8 очка, 3,9 подбора, 5,6 передачи и 1,1 перехвата за игру.

Анастасия Фартыгина