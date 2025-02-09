Жители Татарстана смогут увидеть редкое сближение Луны и Марса сегодня ночью

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 9 февраля, жители Татарстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление — покрытие Марса Луной или, как минимум, очень тесное сближение этих двух небесных тел. Об этом сообщает астрономический журнал «Астроверты» в своем телеграм-канале.

По данным специалистов, в Казани тесное сближение Луны и Марса (всего 15 угловых секунд) можно будет увидеть в 23.03 мск. В Набережных Челнах с 22.59 до 23.14 ожидается полноценное затмение Луной красной планеты.

Для наблюдения за этим явлением понадобится телескоп или хороший бинокль, невооруженным глазом увидеть его не получится.

Астрономы отмечают, что до конца февраля произойдут еще два затмения Луной небесных тел (Спики и Антареса), однако наблюдать их на территории России будет невозможно.

Рената Валеева