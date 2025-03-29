Специалисты прогнозируют рост вылова лосося и снижение цен на икру в этом году

Фото: Мария Зверева

В 2025 году объемы вылова лосося в России превысят показатели прошлого года, а цены на икру продолжат снижаться при отсутствии спекуляций, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его словам, в 2024 году лососевая путина стала худшей за последние 20 лет, что привело к значительному росту стоимости красной икры в октябре-ноябре. Однако даже в этих условиях цены на деликатес начали снижаться к декабрю. В новом сезоне ожидается более удачный вылов, что должно способствовать дальнейшему падению цен на икру.

Герман Зверев подчеркнул, что снижение стоимости деликатеса напрямую зависит от отсутствия искусственного завышения цен и стабильной работы рыбохозяйственного сектора.



Ранее было известно, что цены на красную икру в России начнут снижаться после Нового года, однако к концу зимы снова ожидается подорожание.



Матвей Гавриков