В России цены на красную икру снизятся после Нового года

Фото: Мария Зверева

Цены на красную икру в России начнут снижаться после Нового года, однако к концу зимы снова ожидается подорожание. Об этом сообщает ТАСС.

— После Нового года цена пойдет потихоньку вниз на 10%. Потом к Масленице чуть-чуть подрастет, — сказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

В 2025 году Масленица в России отмечается с 24 февраля по 2 марта.

Ранее сообщалось, что россияне стали покупать меньше красной икры из-за подорожания и предпочтения более мелких банок. Аналитики отмечают, что покупатели переходят на банки меньшего объема (200-300 г) вместо традиционной упаковки в 500 грамм.

В октябре средняя цена на красную икру в России впервые превысила 8 тыс. рублей за кг. Всего месяцем ранее товар стоил 6 955 рублей за кг.



Дарья Пузикова