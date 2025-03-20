В Татарстане бизнесмен предстанет перед судом за мошенничество с землей на 63 млн рублей

Фото: Мария Зверева

В Тукаевском районе Татарстана 63-летний предприниматель Валерий Чулаков оказался под следствием за мошенничество. По версии следствия, он пытался обменять 25 своих земельных участков на пять участков муниципальной собственности, не указав в документах обременения на свои земли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2023 году бизнесмен обратился к властям Тукаевского муниципального района с запросом на обмен участков, стоимость которых была завышена до 109 млн рублей. Однако в реальности фактическая стоимость его участков составила всего 46,3 млн. Ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается более чем в 62,6 млн рублей.

Обвиняемый частично признал свою вину. Все земельные участки были возвращены в собственность муниципалитета. Дело против него передано в Набережночелнинский суд, где оно будет рассматриваться дальше.

Тем не менее предприниматель Валерий Чулаков утверждает, что у него не было намерений обманывать властей. Он даже направил письмо главе исполкома с просьбой расторгнуть спорный договор обмена. Чулаков продолжает настаивать на своей невиновности, заявляя, что «Тукаевский район только выиграл» от сделки.