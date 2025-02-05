Минниханов: казанский аэропорт признан лучшим в России по итогам 2024 года

Фото: Мария Зверева

Международный аэропорт «Казань» признан лучшим по итогам 2024 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале раис Татарстана Рустам Минниханов.

Результаты национальной премии «Воздушные ворота России» были объявлены сегодня.

В 2024 году аэропорт обслужил 5 млн 369 тыс. пассажиров, включая глав крупнейших государств. В преддверии саммита БРИКС была проведена масштабная реконструкция и расширение перрона в два раза.

— Узган ел беренче аэропорт ачылуга 100 ел тулды. Шуннан бирле маршрут челтәре ел саен арта. Узган елны 82 юнәлеш булды. Татарстанга рәхим итегез! — написал Минниханов.

Ранее казанский аэропорт занял восьмое место в России по объему пассажиропотока по итогам 2024 года, обслужив 5,4 млн пассажиров. Это на 3,9% больше, чем в 2023 году, когда аэропорт обслужил 5,2 млн пассажиров.

Рената Валеева