Татарстан представит 16 проектов на Всероссийский конкурс комфортной городской среды

Фото: Максим Платонов

Татарстан направит 16 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году.

Среди участников:

Нижнекамск,

Альметьевск,

Елабуга,

Лениногорск,

Кукмор,

Азнакаево,

Бугульма,

Нурлат.

Также в конкурсе участвуют поселки Аксубаево, Алексеевское и села Высокая Гора, Новошешминск, Тюлячи, Черемшан.

Впервые в конкурсе участвуют Нижнекамск, Аксубаево, Алексеевское и села Высокая Гора, Новошешминск, Тюлячи, Черемшан. Четыре проекта, не победившие в 2024 году, выдвигаются повторно, с доработками.

Конкурс проводится с 2018 года и позволяет регионам привлекать федеральное финансирование. За это время Татарстан получил 3,46 млрд рублей на развитие 49 общественных пространств в 23 населенных пунктах. При этом территории для участия выбирались жителями путем голосования, которое проходило с 28 февраля по 10 марта 2025 года.

Напомним, что в 2025 году в Татарстане будет выделено около 400 млн рублей на организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях десяти муниципальных районов, включая Арский, Атнинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Кайбицкий, Лаишевский, Пестречинский и Тюлячинский.



Матвей Гавриков