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«Науруз» может стать фестивалем Ассоциации национальных театров России

14:15, 27.03.2025
«Науруз» может стать фестивалем Ассоциации национальных театров России
Фото: Максим Платонов

Фестиваль тюркских театров «Науруз» может сменить название и стать фестивалем Ассоциации национальных театров России. С таким предложением выступил главный режиссер Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Фарид Бикчантаев на заседании ассоциации.

Бикчантаев подчеркнул, что фестиваль «Науруз» со временем изменился и сегодня в нем принимают участие не только тюркские театры. Предложение о ребрендинге направлено на более точное отражение сути и масштаба мероприятия.

Решение о переименовании фестиваля будет принято Ассоциацией национальных театров России.

В прошлом году XVI Международный театральный фестиваль «Науруз» стартовал 27 мая. Хедлайнером этого дня стал спектакль «Вишневый сад» Школы драматического искусства (Москва). Фестиваль продлился до 11 июня.

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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
Рената Валеева

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