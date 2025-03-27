«Науруз» может стать фестивалем Ассоциации национальных театров России
Фестиваль тюркских театров «Науруз» может сменить название и стать фестивалем Ассоциации национальных театров России. С таким предложением выступил главный режиссер Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Фарид Бикчантаев на заседании ассоциации.
Бикчантаев подчеркнул, что фестиваль «Науруз» со временем изменился и сегодня в нем принимают участие не только тюркские театры. Предложение о ребрендинге направлено на более точное отражение сути и масштаба мероприятия.
Решение о переименовании фестиваля будет принято Ассоциацией национальных театров России.
В прошлом году XVI Международный театральный фестиваль «Науруз» стартовал 27 мая. Хедлайнером этого дня стал спектакль «Вишневый сад» Школы драматического искусства (Москва). Фестиваль продлился до 11 июня.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.