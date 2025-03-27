Татарстан вошел в топ-10 регионов России с высоким процентом отказов по ипотеке

Фото: Рената Валеева

Татарстан занимает шестое место среди регионов России с самой высокой долей отказов в выдаче ипотечных кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2025 года доля отказов по ипотечным заявкам в республике составила 56,6%.

Наиболее сложная ситуация с одобрением ипотеки сложилась в Московской области (59,3% отказов), Краснодарском крае (58,2%) и Москве (57,9%). Башкирия занимает седьмую строчку в этом рейтинге.

В среднем по стране доля отказов по ипотеке в феврале выросла до 56,2%, что на 0,8 процентного пункта больше, чем в январе, и на 6,7 процентного пункта больше, чем в декабре 2024 года.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о глобальном сокращении выдачи ипотечных кредитов в России, включая программу семейной ипотеки. Это связано с высокой ключевой ставкой.



Рената Валеева