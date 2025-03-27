В проект соглашения Украины и США по минералам включили все ископаемые
Новый проект соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере ископаемых ресурсов крайне невыгоден для украинской стороны, заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
По словам депутата, новое соглашение значительно расширяет сферу охвата, включая все ископаемые ресурсы, в том числе нефть и газ, на всей территории Украины, независимо от того, разрабатываются они государственными или частными компаниями.
Железняк выразил обеспокоенность следующими пунктами проекта соглашения:
- «право первой ночи» американских компаний на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам;
- вывод денежных средств из фонда за рубеж с возможностью доплаты со стороны Украины в случае каких-либо сбоев;
- взнос США в соглашение — это уже оказанная с 2022 года помощь Украине;
- приоритетное получение прибыли США, и только потом — Украина;
- бессрочный характер соглашения и возможность внесения изменений только с разрешения американской стороны;
- отсутствие каких-либо гарантий безопасности со стороны США.
Депутат назвал текст соглашения «просто ужасом», выразив надежду на внесение значительных изменений в документ.
Напомним, подписание соглашения по полезным ископаемым планировалось еще в конце февраля, но было сорвано. Ранее СМИ сообщали, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам Украины, в частности контроля над украинскими АЭС.
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