В проект соглашения Украины и США по минералам включили все ископаемые

Фото: Максим Платонов

Новый проект соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере ископаемых ресурсов крайне невыгоден для украинской стороны, заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

По словам депутата, новое соглашение значительно расширяет сферу охвата, включая все ископаемые ресурсы, в том числе нефть и газ, на всей территории Украины, независимо от того, разрабатываются они государственными или частными компаниями.

Железняк выразил обеспокоенность следующими пунктами проекта соглашения:

«право первой ночи» американских компаний на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам;

вывод денежных средств из фонда за рубеж с возможностью доплаты со стороны Украины в случае каких-либо сбоев;

взнос США в соглашение — это уже оказанная с 2022 года помощь Украине;

приоритетное получение прибыли США, и только потом — Украина;

бессрочный характер соглашения и возможность внесения изменений только с разрешения американской стороны;

отсутствие каких-либо гарантий безопасности со стороны США.

Реальное время / realnoevremya.ru

Депутат назвал текст соглашения «просто ужасом», выразив надежду на внесение значительных изменений в документ.

Напомним, подписание соглашения по полезным ископаемым планировалось еще в конце февраля, но было сорвано. Ранее СМИ сообщали, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам Украины, в частности контроля над украинскими АЭС.

Рената Валеева