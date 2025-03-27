Казанец предстанет перед судом за мошенничество с криптовалютой на 1,2 млн рублей

Прокуратура Ново-Савиновского района города Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденному в отношении 21-летнего местного жителя. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, с июня по июль 2024 года обвиняемый, используя интернет через социальную сеть, предложил потерпевшей инвестировать в криптовалюту, обещая высокую прибыль. Злоумышленник изначально не планировал выполнять свои обязательства и не имел возможности это сделать. Доверчивая женщина, поверив обещаниям, перевела мошеннику более 1,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд города Казани для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее челнинец стал жертвой мошенников, потеряв более 60 тыс. рублей, пытаясь купить билеты в театр для свидания с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях.

Рената Валеева