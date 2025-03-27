Челнинец потерял деньги, пытаясь купить билеты на свидание с мошенницей

Фото: Динар Фатыхов

Житель Набережных Челнов стал жертвой мошенников, потеряв более 60 тыс. рублей, пытаясь купить билеты в театр для свидания с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

24-летний челнинец познакомился с девушкой в соцсетях, которая быстро перевела общение в мессенджер и сама предложила встретиться в театре. Она прислала ссылку на сайт для бронирования билетов.

Мужчина, желая произвести впечатление, согласился. Однако, вместо покупки билетов он попал в ловушку мошенников. После первого платежа ему сообщили о якобы заморозке средств и необходимости пройти верификацию, а затем пополнить баланс для возврата предыдущих переводов. Суммы варьировались от 5 до 22,5 тысяч рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда челнинец начинал сомневаться, «администраторы» сайта предлагали скидки на свои услуги и техподдержку, убеждая его продолжить переводы. В итоге, сумма отправленных денег превысила 60 тысяч рублей, после чего мужчина понял, что его обманывают. На требование вернуть деньги мошенники заблокировали его во всех соцсетях и мессенджерах.

Пострадавший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 2 УК РФ (мошенничество).

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники активизировались в домовых чатах, предлагая жильцам бесплатно забрать ненужную технику и мебель.



Рената Валеева