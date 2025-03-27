Горнолыжный сезон в Сочи продлится до 12 мая

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Сочинский курорт «Красная Поляна» планирует завершить горнолыжный сезон 2025 года 12 мая, сообщает пресс-служба курорта в четверг. Он стартовал 6 декабря 2024 года.

Гостям доступно 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, 5 км вечернего катания, три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников, поднимающих на высоту от 540 до 2300 метров над уровнем моря.

С 7 по 30 апреля будут закрыты канатные дороги «Красная поляна», «Реликтовый Лес», «Вершина», «Аибга», «Черная пирамида». В этот период для любителей горных лыж и сноубордов будут доступны трассы Восточного сектора и открыты канатные дороги: «Восточный лес», «Старт чемпиона», «Водопад Поликаря», «Снежная звезда». С 1 по 12 мая будут открыты трассы горной долины «Цирк-2».

Напомним, на «Свияжских холмах» в Татарстане сезон закрылся еще 23 марта.



Рената Валеева