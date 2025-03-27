В Альметьевске откроется первая вышка для наблюдения за птицами
На территории городского водохранилища в Альметьевске появилась первая в городе вышка для наблюдения за пернатыми. Ее высота — 4 метра, сообщили в пресс-службе района.
Сейчас завершаются последние приготовления — как только почва окончательно просохнет, будет завершено благоустройство прилегающей территории.
Новая смотровая площадка представляет собой сооружение, установленное на винтовых сваях. Конструкция обеспечивает посетителям безопасный и комфортный обзор.
Орнитологи отмечают, что апрель — наиболее благоприятное время для изучения поведения птиц, поэтому открытие смотровой вышки особенно актуально.
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