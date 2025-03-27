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В Казани на неделю закроют проезд между домами №105а и 107 по улице Островского

12:15, 27.03.2025
В Казани на неделю закроют проезд между домами №105а и 107 по улице Островского
Фото: Динар Фатыхов

С 31 марта по 7 апреля будет временно закрыт проезд между жилыми домами №105а и 107 по улице Островского в Казани. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ограничение движения связано с проведением работ по устройству хозяйственно-бытовой канализации.

Напомним, с 28 марта по 28 апреля 2024 года в Казани полностью закрыт местный проезд по улице Чистопольской в районе жилого дома №38.

Рената Валеева

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