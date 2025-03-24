В Казани на месяц закроют проезд по улице Чистопольской

Фото: Максим Платонов

С 28 марта по 28 апреля 2024 года в Казани будет полностью закрыт местный проезд по улице Чистопольской в районе жилого дома №38. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ограничение движения связано с проведением работ по реконструкции участка III северного коллектора.

— Временное закрытие необходимо для обеспечения безопасности и проведения качественных работ по реконструкции участка коллектора, — отметили в комитете.

С 25 марта с 09.00 до 17.00 будет закрыт участок улицы Пушкина от Большой Красной до Карла Маркса. Ограничения вводятся из-за мероприятия в Казанской ратуше.

Рената Валеева